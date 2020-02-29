Рига, , 16:17 — REGNUM Руководитель латвийского Центра «Безопасный интернет» («Drossinternets.lv») Майя Катковска сообщила, что число сообщений о нарушении в интернете выросло больше, чем в шесть раз. В большинстве своём жалобы связаны с детской порнографией, пишет портал LSM.

Майя Катковска рассказала, что речь идёт о сайтах по обмену фотографиями, работающими на латвийских серверах на русском языке. По её мнению за этим стоит преступная группировка. Drossinternets. lv обеспечивает удаление недопустимых материалов в течение суток.

Информация о ситуации передана Интерполу. Вторая проблема состоит в том, что подростки сами пересылают друг другу обнажённые фотографии. Обнаружение подобного контента на мобильном устройстве лица старше 14 лица само по себе является нарушением закона и несёт последствия.