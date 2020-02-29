Ватикан, , 16:02 — REGNUM Ряд мероприятий и аудиенций уже несколько дней подряд отменяет из-за недомогания Папа Римский Франциск. Об этом 29 февраля сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что за семь лет папства понтифик ни разу ещё не отменял столько мероприятий и официальных аудиенций подряд. В Ватикане не дают никаких комментариев по поводу характера недомогания у понтифика. Уточняется, что в молодости папа римский перенёс операцию и лишился части лёгкого из-за респираторного заболевания.

Заболевший папа римский отменил уже три групповые аудиенции и не принял участие в традиционной литургии в римской Латеранской базилике, которая прошла 27 февраля. При этом понтифик продолжает принимать людей лично, проводит запланированные рабочие встречи и служит мессы.

Запланировано, что в первый день марта понтифик отправится в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск отменил свой визит в Ирак.

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