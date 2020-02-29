Киев, , 15:43 — REGNUM Ни одного случая заражения вирусом COVID-19 на территории Украины на текущий момент зафиксировано не было, сообщили 29 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве напомнили, что накануне, 28 февраля, в центр общественного здоровья при министерстве поступило два сообщения о подозрении на заражение новым коронавирусом с Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях заболевшие с признаками ОРВИ прибыли из Италии.

Предварительные результаты анализа биоматериала, взятого у госпитализированных, который провели в лабораториях областных центров, дали негативный результат на вирусы гриппа. Для дальнейшего исследования образцы были направлены в вирусологическую рефренс-лабораторию.

Также в пресс-службе министерства здравоохранения Украины сообщили, что у всех ранее эвакуированных из Уханя граждан Украины, которые находятся в обсервации в санатории в Новых Санжарах, будут второй раз совершать забор материала для исследования на предмет нового коронавируса. Ни у одного человека, как отметили в пресс-службе, нет признаков острой респираторной вирусной инфекции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в инфекционную больницу города Ивано-Франковска была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус.