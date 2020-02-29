Баку, , 15:30 — REGNUM Границу с Ираном в рамках борьбы с распространением коронавируса временно закрывает Азербайджан. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба правительства страны.

Государственная граница между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран временно закрыта на две недели с 29 февраля, начиная с 16:00 (15:00 мск). Такое решение было принято согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и учитывая опыт других государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ситуация с закрытием границы была обсуждена с соответствующими государственными структурами Ирана, правительство Ирана проинформировано о данном решении Азербайджана.

В настоящее время на территории Азербайджана выявлено три человека, заразившихся коронавирусом. Два случая были зарегистрированы 29 февраля у граждан страны, вернувшихся из Ирана. Пациенты помещены в инфекционный блок специального режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом случае заражения коронавирусом, выявленном в Азербайджане.

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