Москва, , 15:07 — REGNUM В Москве сегодня, 29 февраля, проходит марш памяти убитого политика Бориса Немцова.

Данное массовое мероприятие согласовано с властями города. Было обговорено, что в акции могут принять участие до 30 тысяч человек.

Шествие прошло от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

По данным Главного управления МВД по Москве, в акции приняли участие до восьми тысяч человек.

При этом некие активисты из сообщества «Белый счетчик» утверждают, что на акцию пришло более 21 тыс. человек. Стоит отметить, что на предыдущих массовых акциях в Москве летом 2019 года «Белый счетчик» и другие подобные сообщества были уличены в предоставлении неточной информации.

Известно, что аналогичная акция в Санкт-Петербурге собрала порядка тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов указывал, что организаторы марша памяти Немцова вовсе не собираются почтить память убитого политика, а просто используют удобный повод для решения своих сиюминутных политических задач.