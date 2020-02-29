Баку, 29 февраля 2020, 15:30 — REGNUM У лиц, которые находятся на карантине по коронавирусу в Азербайджане, вирус COVID-19 не выявлен, сообщает пресс-служба оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.
Поток граждан, которые возвращаются в республику из-за рубежа, по сообщению пресс-службы, остановился.
Все госпитализированные граждане будут находиться под наблюдением докторов до окончания карантина.
Также в пресс-службе сообщили, что состояние гражданина РФ, у которого был обнаружен коронавирус, стабильное.
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Как сообщало ИА REGNUM, о случае заражения коронавирусом в Азербайджане сообщили 28 февраля. Заразившимся новым коронавирусом оказался гражданин РФ.