Баку, , 15:30 — REGNUM У лиц, которые находятся на карантине по коронавирусу в Азербайджане, вирус COVID-19 не выявлен, сообщает пресс-служба оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана.

Поток граждан, которые возвращаются в республику из-за рубежа, по сообщению пресс-службы, остановился.

Все госпитализированные граждане будут находиться под наблюдением докторов до окончания карантина.

Также в пресс-службе сообщили, что состояние гражданина РФ, у которого был обнаружен коронавирус, стабильное.

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Как сообщало ИА REGNUM, о случае заражения коронавирусом в Азербайджане сообщили 28 февраля. Заразившимся новым коронавирусом оказался гражданин РФ.