Доха, , 14:50 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Катаре. Об этом 29 февраля сообщает Катарское информационное агентство.

Подробности о заболевше, его личность и обстоятельства, в которых он мог заразиться, не раскрываются.

В связи с угрозой распространения коронавируса в стране были отменены две крупные международные конференции, 14-я конференции межрелигиозного диалога и конференция по проблематике ядерных рисков (пагуошское движение ученых). Оба мероприятия были назначены на начало марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Катара считают невысокой вероятность заболевания коронавирусом граждан в стране. В заявлении правительства сказано, что были приняты все меры по недопуску заболевания на территорию страны.

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