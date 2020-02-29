Доха, 29 февраля 2020, 14:50 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Катаре. Об этом 29 февраля сообщает Катарское информационное агентство.
Подробности о заболевше, его личность и обстоятельства, в которых он мог заразиться, не раскрываются.
В связи с угрозой распространения коронавируса в стране были отменены две крупные международные конференции, 14-я конференции межрелигиозного диалога и конференция по проблематике ядерных рисков (пагуошское движение ученых). Оба мероприятия были назначены на начало марта.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Катара считают невысокой вероятность заболевания коронавирусом граждан в стране. В заявлении правительства сказано, что были приняты все меры по недопуску заболевания на территорию страны.
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