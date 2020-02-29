Ашхабад, , 14:54 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посетил главную мечеть Марыйского велаята «Гурбангулы хаджи», сообщает 29 февраля Turkmenportal.

Посещение мечети состоялось в ходе рабочей поездки главы государства в Марыйский велаят.

Мечеть была построена в 2009 году. Средства на возведение религиозного сооружения были выделены из благотворительного фонда лидера Туркмении. Местные жители пожелали, чтоб мечеть была названа «Гурбангулы хаджи». В 2018 году в здании мечети прошли работы по благоустройству сооружения.

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