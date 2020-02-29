Женева, Швейцария, , 14:49 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала официальный аккаунт в сервисе для обмена короткими видеороликами TikTok в рамках кампании по борьбе с дезинформацией о вспышке коронавируса COVID-19. Об этом сообщает The Verge.

В первом опубликованном видео технический руководитель по профилактике и контролю инфекций ВОЗ Бенедетта Аллегранци рассказала об основных симптомах нового заболевания и мерах профилактики.

«Мы присоединяемся к [TikTok], чтобы предоставлять вам надежные и своевременные рекомендации в области общественного здравоохранения», — сообщается в описании ролика.

Издание отмечает, что в последние несколько недель в приложении TikTok появилось множество роликов на тему нового коронавируса, часть из которых содержит ложную информацию. В частности, один подросток опубликовал видео, в котором рассказал, что его друг стал первым канадцем с подтверждённым случаем заражения новым вирусом, что не соответствует действительности.

Ранее представители ВОЗ в рамках информационной кампании по борьбе со слухами вокруг нового коронавируса зарегистрировались и на других популярных интернет-платформах, включая Facebook, Twitter и Tencent.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года приложение TikTok было загружено на мобильные устройства более 1,3 млрд раз, согласно оценкам компании App Annie.