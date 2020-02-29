Душанбе, , 14:39 — REGNUM В правительстве Таджикистана 28 февраля в ходе заседания, которое возглавил президент республики Эмомали Рахмон, состоялся отчет министра здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода о мерах, которые были предприняты для предотвращения распространению коронавируса. Об этом 28 февраля сообщается в пресс-службе лидера Таджикистана.

В докладе министра было отмечено, что среди граждан республики и других стран, прибывших в Таджикистан в течение последних месяцев, на текущий момент не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В стране принимаются меры для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, карантинного охвата, для покупки защитных разовых принадлежностей, препаратов для обеззараживания, диагностического оборудования, а также запасов продуктов питания.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане Таджикистана не могут покинуть Дубай в связи с мерами, предпринятыми властью Саудовской Аравии по предотвращению распространению коронавируса.