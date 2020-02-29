Пекин, , 14:35 — REGNUM Пассажир с подозрением на заболевание коронавирусом выявлен администрацией аэропорта «Шоуду» в Пекине. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба посольства РФ в Китае.

пассажир с подозрением на заражение коронавирусом был выявлен на борту самолёта российской авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего в аэропорт Пекина авиарейсом SU204 из Москвы.

Пассажиры авиарейса и члены экипажа были доставлены в медучреждение для прохождения тестов на коронавирус. На борту находились 35 граждан России, из них 20 пассажиров и 15 членов экипажа. Ни у кого из них коронавирус обнаружен не был.

Российские дипломаты поддерживают связь с компетентными органами Китая и с самими гражданами России и следят за развитием ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендации Роспотребнадзора гражданам России не выезжать без особой необходимости за границу в качестве превентивной меры борьбы с коронавирусом.

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