Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Во всех школах и детских садах Грузии, а также в общественном транспорте будет проведена усиленная дезинфекция. По информации пресс-службы правительства Грузии, такое решение было принято 29 февраля на заседании межведомственного координационного совета, созданного при премьер-министре Грузии в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, весенние каникулы в Грузии начнутся не 9 марта, как это было предусмотрено учебными планами, а 2 марта, и продлятся до 16 марта. Это обеспечит возможность проведения во всех учебных и воспитательных учреждениях тщательной дезинфекции.

По информации пресс-службы правительства, всем соответствующим ведомствам, в том числе всем структурам мэрии Тбилиси, даны необходимые указания и поручения.

На заседании совета министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что в настоящее время в карантине находятся 170 человек. Это те люди, которые находились в зонах высокого риска либо имели контакты с зараженными коронавирусом лицами. Министр заверила членов совета, что оснований для паники нет и что правительство Грузии полностью контролирует ситуацию.

Как известно, 29 февраля в Грузии был официально лабораторно подтвержден третий случай коронавируса. Он выявлен у гражданина Грузии, который путешествовал по Ирану. Этот гражданин имел тесный контакт с первым гражданином Грузии, у которого факт инфицирования коронавирусом был выявлен еще 26 февраля и который также возвращался в страну из Ирана через Азербайджан. Второй случай был подтвержден у женщины, которая вернулась из поездки в Италию. Она оказалась сотрудницей одного из филиалов «Банка Грузии» и пару дней после возвращения успела поработать в своем филиале. В настоящее время этот филиал временно закрыт. Инфекционисты и эпидемиологи работают над установлением всех возможных контактов зараженной женщины. На коронавирус проверены её муж и ребёнок, но у них тестирование дало отрицательный результат.