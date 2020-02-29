Тегеран, 29 февраля 2020, 13:31 — REGNUM Ещё 295 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Иране. Об этом 29 февраля сообщило министерство здравоохранения страны.
Таким образом, число официально подтверждённых властями Ирана случаев заражения коронавирусом COVID-2019 в стране достигло 683.
Количество погибших от заболевания, вызванного уханьским вирусом, достигло 40 человек.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что страна сумеет в кратчайшие сроки наилучшим образом справиться с ситуацией, вызванной вспышкой коронавируса в стране.
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