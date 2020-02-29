Тбилиси, , 13:07 — REGNUM В Грузии лабораторно подтвержден третий случай коронавируса, сообщил 29 февраля руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, вирус обнаружен у гражданина Грузии, который путешествовал по Ирану и имел контакт с первым заразившимся этим вирусом гражданином Грузии. Он приехал из Ирана в Грузию через Азербайджан вчера, 28 февраля, был помещен в инфекционную больницу и взят под наблюдение. Сегодня лабораторные анализы на коронавирус дали положительный результат.

«Это гражданин Грузии, который имеет историю путешествия по Ирану и имел контакты с первым подтвержденным случаем. Вчера при пересечении границы у него была зафиксирована температура, и чрезвычайная служба доставила его в инфекционную больницу», — сообщил Гамкрелидзе.

По его информации, на данный момент состояние всех трех инфицированных коронавирусом граждан Грузии стабильное.

Напомним, что первый случай коронавируса был подтвержден в Грузии 26 февраля. Зараженным оказался гражданин Грузии, который путешествовал по Ирану и возвращался в страну через Азербайджан. На границе у него зафиксировали признаки заболевания и направили в инфекционную больницу. Второй случай был подтвержден 28 февраля у женщины, которая вернулась из поездки в Италию. Она оказалась сотрудницей одного из филиалов «Банка Грузии» и пару дней после возвращения успела поработать в своем филиале. В настоящее время этот филиал временно закрыт. Инфекционисты и эпидемиологи работают над установлением всех возможных контактов зараженной женщины. На коронавирус проверены ее муж и ребенок, но у них тестирование дало отрицательный результат.