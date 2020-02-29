Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В Свердловской области страдающие спинальной мышечной атрофией дети смогут получить препарат из Швейцарии. Вопрос об участии в программе по обеспечению их новым лекарством прорабатывает областной минздрав.

Препарат «Рисдиплам» дети со СМА смогут получить бесплатно, если у них есть соответствующие показания. Замглавы областного минздрава Елена Чадова отмечает, что сейчас им выдают аппараты для искусственной вентиляции лёгких и другие необходимые предметы.

Также такие пациенты находятся под патронажем специалистов отделения выездной патронажной паллиативной медпомощи.