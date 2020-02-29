Ереван, , 13:22 — REGNUM Вопрос закрытия границы Армении с Грузией в связи с коронавирусом не стоит. Об этом со ссылкой на заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, сообщает 28 февраля Sputnik Армения.

Он отметил, что с грузинскими партнерами представители власти находятся на постоянной связи, а в случае опасности будут приняты соответствующие решения.

«Закрытие границы с Грузией не обсуждается», — заявил Григорян, отметив, что власть также поддерживает связь с иранскими коллегами и в понедельник была частично перекрыта граница с Ираном, а также была создана рабочая группа во главе с вице-премьер-министр Армении Тиграном Авиняном, которая постоянно контактирует с представителями здравоохранения Ирана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии было зафиксировано два случая заражения новым коронавирусом. Первый из которых был отмечен в стране 26 февраля, второй — 28 февраля. В первом случае коронавирус был диагностирован у гражданина Грузии, прибывшего в страну из Ирана через Азербайджан, а во втором — у гражданина, прибывшего из Италии.

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Отметим, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении перекрыть границу с Ираном в связи со вспышкой коронавируса на две недели. Речь шла о приостановлении воздушного сообщения между государствами и въезд людей через КПП «Мегри».