Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Жительница Екатеринбурга Елена П. осуждена в Швейцарии к пожизненному сроку лишения свободы. Её признали виновной в организации убийства бывшей жены её супруга, пишет Lenta.ru.

Женщина переехала в Швейцарию в 2015 году вместе с двумя дочерьми. Там вышла замуж, а после свадьбы выяснилось, что у мужа есть бывшая жена, которую он должен содержать, и долги по ипотеке. Елена устроилась на низкооплачиваемую работу, при этом супруг избивал её и девочек.

19 июля 2016 года экс-жена была найдена мёртвой. Следователи решили, что она покончила с собой. Однако затем её экс-супруг признался новой жене, что убил её. А после этого на почве ревности заявил следствию, что Елена и подговорила его пойти на преступление.

Возможно, приговор свердловчанке изменят. Подана апелляционная жалоба.