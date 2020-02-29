Токио, , 12:30 — REGNUM АВпрельский фестиваль цветения и любования сакурой отменён из-за эпидемии коронавируса в японских городах Токио и Осака. Об этом 29 февраля сообщает агентство NHK со ссылкой на заявления официальных представителей пресс-службы японского правительства.

Организаторы фестиваля выразили сожаление, что в этом году не удастся провести все задуманные праздничные мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса.

В апреле по традиции города Осака и Токио становятся центрами фестиваля цветения. Сюда стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться цветущими деревьями.

В этом году в связи со вспышкой коронавируса массовые мероприятия отменены, но организаторы пообещали, что у желающих будет возможность самостоятельно полюбоваться цветущими деревьями в садах и парках.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония является третьей после Китая и Южной Кореи страной по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусом. В стране насчитывается 931 заболевший, из них 705 являются пассажирами либо членами экипажа судна Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.