Сеул, , 12:28 — REGNUM На 219 случаев возросло количество заражённых коронавирусом COVID-2019 в Южной Корее, погиб ещё один пациент. Об этом 29 февраля сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

Всего в стране на сегодняшний день уханьским вирусом заболело 3150 человек. Количество смертных случаев в результате заболевания возросло до 17. Сегодня поступило сообщение о гибели 17-го заболевшего.

Количество выздоровевших составляет 28 человек, одна из пациенток заразилась коронавирусом повторно. В обработке находятся анализы ещё более 32 тысяч человек.

На сегодняшний день Южная Корея — вторая после Китая страна по количеству заболевших коронавирусом. При этом 1557 случаев заражения связывают с сектой Синчхончжи, последовательница которой отправилась на службу в храме, отказавшись проходить обследование на коронавирус. Позднее у неё было выявлено это заболевание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число заболевших вирусом COVID-2019 в мире превысило 85 тысяч человек.

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