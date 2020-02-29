Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Администрация платформы электронной коммерции Amazon удалила более миллиона предложений о продаже товаров, которые якобы защищают от нового коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В компании Amazon рассказали, что недобросовестные продавцы начали использоваться общественные опасения в связи со вспышкой коронавируса в своих целях. В частности, с платформы были удалены товары, в описании которых содержалась ложная информация о защите от вируса COVID-19.

Также с электронной торговой площадки были удалены предложения о продаже по завышенным ценам средств гигиены и медицинской защиты. Недобросовестные продавцы в несколько раз завышали цены на медицинские маски и дезинфицирующие средства.

«В Amazon нет места взвинчиванию цен», — подчеркнули в компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в Китае вышли на производство более 1 млн медицинских масок N95 в день, что почти в 5 раз выше уровня производства по состоянию на 1 февраля.