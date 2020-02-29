Оттава, , 11:36 — REGNUM Ещё один случай заболевания коронавирусом диагностирован у мужчины из канадской провинции Онтарио. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба местного отделения минздрава.

Коронавирус диагностировали у пожилого мужчины, возрастом более 80 лет, который вернулся из поездки в Египет. Мужчина сам явился в неотложное отделение больницы и находился там на лечении.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо, он был выписан из больницы в день обращения после прохождения всех тестов диагностики на коронавирус COVID-2019. Мужчина находится дома в соответствии с протоколами добровольной изоляции.

Отмечается, что во время поездки по Египту мужчина всё время был в защитной маске. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте был зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в канадском регионе Онтарио насчитывается уже восемь случаев заражения коронавирусом. При этом три человека уже излечились от заболевания.

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