Пекин, , 11:06 — REGNUM Более 85 тысяч человек в мире заразились коронавирусом COVID-2019. Об этом 29 февраля сообщает газета South China Morning Post.

Большинство заболевших уханьским вирусом находится на территории Китая, здесь насчитывается более 79 тысяч подтверждённых случаев. За пределами Китая количество заболевших составляет около шести тысяч человек.

На втором месте по количеству заболевших после Китая находится Южная Корея, здесь количество заболевших составляет около трёх тысяч человек. При этом рост числа инфицированных здесь происходит быстрее, чем в КНР. На третьем месте по числу заразившихся коронавирусом находится Япония, где насчитывается 931 заболевший, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Количество жертв уханьского вируса вне материковой части Китая достигло 88 человек. Больше всего погибших в Иране, здесь от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались 34 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире идёт разработка более 20 видов вакцин от коронавируса. Одновременно с этим ещё несколько терапевтических средств проходят клинические испытания.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса