Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер проведения митингов, сообщил 28 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Глава государства отметил, что организаторы предполагаемого мирного собрания должны проинформировать представителей власти о количестве участников митинга в целях обеспечения «их безопасности и общественного порядка».

Он также отметил, что митинги должны проводиться в специально отведенных местах, а антиконституционные лозунги недопустимы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане в связи с массовыми беспорядками, которые произошли в начале февраля, было возбуждено 120 уголовных дел. Также после массовых беспорядков был уволен глава администрации Джамбульской области Казахстана Аскара Мырзахметова.

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Отметим, ранее стало известно, что в сенате республики предложили ввести административную ответственность за привлечение несовершеннолетних граждан для участия в незаконных митингах, демонстрациях шествиях и пикетах.

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