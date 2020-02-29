Москва, , 10:40 — REGNUM В Москве сегодня, 29 февраля, в память о подвиге легендарной 6-й роты покажут музыкальный спектакль «Воины духа», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Воины духа» — это уникальный для России жанр: патриотическое музыкальное шоу с применением современных зрелищных и мультимедийных 3d-технологий, большой работой актёров и каскадёров», — говорится на официальном сайте «ВТБ Арена».

Премьера музыкального спектакля в июле 2004 года в СК «Олимпийский» собрала 25 тыс. зрителей, среди которых были и оставшиеся в живых герои и члены семей погибших бойцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия, посвящённые 20-й годовщине подвига воинов 6-й роты, начались 28 февраля в Чечне у Поклонного креста в Улус-Керте Шатойского района и в Грозном на улице имени 84-х псковских десантников. Завтра, 1 марта, они продолжатся в Пскове.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском ущелье, на высоте 776. 90 десантников преградили путь более чем 2,5 тыс. боевиков, возглавляемых Басаевым и Хаттабом. В неравном противостоянии погибла почти вся шестая рота: погибли 84 российских военнослужащих, только шестерым удалось выжить. Указом президента РФ 22 десантникам (21 — посмертно) было присвоено звание Героя России, остальные 68 (63 — посмертно) награждены орденами Мужества.

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