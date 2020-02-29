Москва, , 10:24 — REGNUM Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019. Об этом она заявила журналистам.

По словам Поповой, сейчас не самое лучшее время, чтобы совершать заграничные поездки — в многих странах регистрируются случаи заражения коронавирусом Covid-2019 и в некоторых государствах сдержать распространение заболевания не удается.

«Для того чтобы… считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — сказала Попова.

Также она напомнила, что при эпидемиях всегда нужно соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией. Они довольно просты: держать руки чистыми, а также все гаджеты и предметы повседневного обихода. Промывать лицо и промывать в течение дня носовые ходы.

При посещении мест массового скопления людей. а также в общественном транспорте лучше использовать медицинскую маску.

«У нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения», — отметила Попова.

Пи малейшем недомогании следет незаедлительно обращаться к врачу, а также, по возможности, оградить себя от общения с близкими и питаться их отдельной посуды.