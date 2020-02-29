Псков, , 10:14 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём инстаграм-аккаунте заявил о «спланированной атаке, которая явно носит деструктивный характер». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сообщение об этом проиллюстрировано флагом Турции и запрещающим знаком.

Михаил Ведерников «Очень много вопросов в директ по поводу обилия турецких флагов в в комментариях под моими постами (перед сном работаю дворником). Очевидно, что это спланированная атака, которая явно носит деструктивный характер».

Он заявил, что находится «в тесном взаимодействии с соответствующими структурами» и уверен, что в ближайшее время «с этой историей они профессионально разберутся».

Также Ведерников заявил, что в его аккаунте в инстаграм приветствуются только два флага — Российской Федерации и Псковской области, «который пока социальные сети не добавили».

https://www.instagram.com/p/B9H68I6jbsW/