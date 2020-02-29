Москва, , 10:09 — REGNUM Максимально сократить поездки за рубеж призвала граждан России в связи с эпидемией коронавируса глава Роспотребнадзора Анна Попова 29 февраля во время пресс-конференции.

Попова пояснила, что для того, чтобы чувствовать себя защищёнными, нужно в первую очередь максимально сократить все предполагавшиеся поездки за пределы родной страны.

Также Попова напомнила, что вне зависимости от того, где человек находится, дома или за рубежом, следует везде соблюдать правила гигиены. Надо держать в чистоте руки и гаджеты, ополаскивать лицо, а при посещении мест массового скопления людей носить маску.

При малейшем недомогании Попова советует обращаться за медицинской помощью. В идеале, при первых признаках недомогания следует по возможности поместить человека в отдельную комнату, обеспечить отдельной посудой и вызвать на дом врача. Врач назначит обследование на коронавирус и другие респираторные инфекции, если для этого будут показания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о помещении на карантин в Москве людей, общавшихся с иранским гражданином, побывавшим в городе транзитом.

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