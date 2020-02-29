Сан-Франциско, США, , 10:01 — REGNUM Международную конференцию разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) перенесли из-за отказа многих компаний от участия. Об этом 28 февраля сообщило Kotaku.

Теперь организаторы планируют провести конференцию летом 2020 года. Точная дата пока не сообщается.

Напомним, многие игровые компании (Sony, Blizzard, Kojima Productions и др.) отказались от участия в GDC из-за недавней вспышки коронавируса. Разработчики отметили, что заботятся о здоровье своих сотрудников и предпочитают не рисковать им.

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