Лондон, , 09:57 — REGNUM Стратегическая игра Master of Magic вышла в Steam вместе с дополнением Caster of Magic. Об этом 28 февраля сообщил портал Riot Pixels.

Изначально Caster of Magic была модификацией от пользователя под ником Seravy. Однако разработчики проекта договорились о выпуске её в качество платного дополнения.

Релиз Master of Magic на PC состоялся в 1994 году. В 2019 году компания Slitherine приобрела права на дальнейшее распространение игры.

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