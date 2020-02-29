Великий Новгород, , 09:38 — REGNUM В Новгородской области к весеннему половодью подготовят отдельные помещения для возможного размещения ценного имущества людей с подтопляемых территорий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центра правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Люди теряют холодильники, телевизоры. Давайте в ключевых точках — в Крестцах, Краснофарфорном — подготовим охраняемые помещения. В случае паводка люди смогут принести туда свои ценные вещи», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе весеннего половодья в Новгородской области возможно подтопление 467 домов в 12 населенных пунктах шести муниципальных районов. По прогнозу синоптиков, паводок в 2020 году начнётся уже в середине марта. Резкий подъём уровней воды на реках региона маловероятен, но МЧС не исключает и событий осени 2019 года, когда из-за наводнения в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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