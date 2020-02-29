Москва, , 09:18 — REGNUM Синоптики предрекают, что в начале марта в московский регион придет резкое потепление. Об этом в интервью «Российской газете» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Ожидается, что в первый день весны в Москве ожидается дневная температура до +5 градусов Цельсия. А со 2 по 8 марта днем столбик термометра будет подниматься до плюс восьми градусов Цельсия. Ожидаются небольшие осадки.

Ночная температура к 7 и 8 марта также перейдет к положительным значениям — ожидается от +1 до +4 градусов Цельсия ночью. Днем 8 марта ожидается до +9 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зима 2019/2020 годов в северном полушарии стала одной из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Точной причины этой анаомалии синоптики пока не установили, но уже сейчас понятно, что практически всю зиму в полярной области наблюдалась устойчивая зона пониженного давления, которая не давала северному ветру, обычно несущему холодный арктический воздух, прорваться в южные широты. Синоптикам еще предстоит выяснить, из-за чего область пониженного давления над северным полюсом продержалась столь длительное время.