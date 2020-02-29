Киев, , 09:18 — REGNUM О мерах, которые предприняты в столице Украины для противодействия распространению вируса Covid — 19 сообщили 28 февраля в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В Александровской больнице Киева 28 февраля прошли научно-тренировочные занятия по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических мероприятий, в котором приняли участие медики, спасатели, полиция, а также представители органов местной власти, сообщается в пресс-службе КГГА.

Согласно заявлению мэра столицы Украины, базы по борьбе с новым коронавирусом были обустроены в инфекционных отделениях таких медицинских заведений украинской столицы, как Александровская клиническая больница, Киевская городская больница № 4, Киевская клиническая больница № 9, городские детские клинические больницы № 1 и № 2, городская детская инфекционная больница, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

В Киеве для борьбы с коронавирусом, по словам Кличко, обеспечено 482 места в инфекционных отделениях. 237 мест — для взрослых, 200 — для детей и 45 — для беременных женщин. В инфекционных заведениях столицы предусмотрено 78 боксов.

Для транспортировки больных с подозрением на коронавирус подготовлены две специализированные бригады скорой медицинской помощи, отметил мэр Киева Виталий Кличко. Также он сообщил, что машины скорой медицинской помощи дважды в сутки проходят дезинфекционную обработку, также ежедневной обработке подлежит общественный транспорт города перед выходом на маршрут.

В пресс-службе КГГА отметили, что в случае осложнения эпидемиологической обстановки власть Киева определила дополнительные медицинские заведения с отдельными корпусами. Кличко также подчеркнул, что планируется в ближайшее время закупить оборудование для экспресс-тестирования на коронавирус в киевских аэропортах.

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ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что в больницу города Ивано-Франковска была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус. Сообщается, что заболевшая женщина полгода прожила в Италии, откуда и вернулась на Украину.