Красноярск, , 08:54 — REGNUM В выходные дни, которые пришлись на масленицу, красноярский полк ДПС ГИБДД в рамках рейда «Нетрезвый водитель» проведёт массовые проверки всего проезжающего автотранспорта на состояние трезвости водителей. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Особое внимание будет уделяться местам расположения увеселительных заведений и магазинам, учитываться насыщенность транспортного потока и аварийность участков.

В Красноярске регулярно на выходных проводятся рейды «Нетрезвый водитель». Особое внимание уделяется вечернему и ночному времени, когда на постах ДПС проверяется весь автотранспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, во время прошедших праздничных выходных подразделения ГИБДД в Красноярске работали в усиленном режиме.

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