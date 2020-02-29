Ивано-Франковск, Украина, 29 февраля 2020, 08:53 — REGNUM В городе Ивано-Франковске 63-летнюю женщину, которая прибыла из Италии, госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора коммунального некоммерческого предприятия «Ивано-Франковская областная клиническая больница» Романа Остяка сообщило 28 февраля информационное агентство «Укринформ».
Остяк подтвердил, что в больницу поступила женщина из поселка городского типа Делятин Ивано-Франковской области, которая полгода провела в Италии, где заболели ее внуки и дочь.
Он также отметил, что самочувствие женщины нормальное, температура снизилась, но кашель остается. Женщина, по словам Остяка, находится в изолированном боксе. Также он напомнил о распоряжении украинского министерства здравоохранения о том, что все, кто пребывает с повышенной температурой тела из Словакии, Венгрии, Румынии, Италии и КНР подлежат проверке не коронавирус.
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По сообщению украинских средств массовой информации, ранее на Украине у одного из граждан, вернувшихся из Италии, было зафиксировано заражение коронавирусом.
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Как сообщало ИА REGNUM, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинских СМИ заявил, что лучшим «лекарством» от коронавируса являются лук, сало и чеснок.