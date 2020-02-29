Дамаск, , 08:13 — REGNUM Десятки мирных граждан, проживавшие в Идлибской зоне деэскалации, смогли покинуть территорию по гуманитарному коридору в провинции Алеппо, передаёт 29 февраля телеканал «Звезда».

Сирийцы рассказали, что на захваченных террористами территориях они подвергались ежедневному насилию и грабежам. Один из беженцев сообщил, что боевики отбирали деньги и дома, а тех, кто оказывал сопротивление, отправляли в «тюрьму».

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За своё освобождение мирные жители поблагодарили власти Сирии и российских военнослужащих. Отмечается, что освобождение беженцев стало возможным благодаря совместной работе офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и властей провинции Алеппо.

Сейчас сирийцам предстоит переоформить документы и найти работу.

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