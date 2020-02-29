Мехико, , 07:55 — REGNUM В Мексике зарегистрировали третий случай заражения новым коронавирусом. Об этом 28 февраля в ходе пресс-конференции сообщил главный эпидемиолог минздрава Хосе Луис Аломия.

Как рассказал Аломия, заражение коронавирусом подтвердили анализы, взятые у пациента с характерными симптомами. По его словам, у всех трёх выявленных в настоящее время случаев заражения источник один — «это завезённые случаи».

Также Аломия сообщил, что в настоящее время наличие заболевания подозревается ещё у троих человек в штатах Дуранго и Гуанахуато.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о втором случае заболевания коронавирусом в Мексике, который был зарегистрирован в штате Синалоа, 28 февраля сообщил глава регионального управления здравоохранения Эфрен Энсинас Торрес.

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