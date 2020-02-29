Москва, , 07:52 — REGNUM Вирус не обнаружен после проведения анализов у пяти человек, общавшихся с больным коронавирусом, который 20 февраля находился в Москве транзитом, 29 февраля сообщает пресс-служба оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом РФ.

Всего было выявлено восемь человек, контактировавших с заразившимся. Трое из них покинули РФ, а пятеро поместили в инфекционную больницу №1 российской столицы. Каждому из госпитализированных медики провели полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, 20 февраля транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай летел иранский гражданин, который в Москве проходил пересадку в терминале D. Поздне, уже на китайской территории, у него диагностировали коронавирус.

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