Сеул, , 07:43 — REGNUM Жителям Южной Кореи рекомендовано оставаться дома и не посещать какие-либо массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил замминистра здравоохранения Республики Корея Ким Ган Нип на брифинге.

Он заявил, что эти выходные дни станут «решающим моментом» в борьбе с новой инфекцией.

«По возможности оставайтесь в своих домах, воздержитесь от выходов на улицу и поездок, снизьте до минимума контакты с людьми», — призвал он жителей страны.

Ким Ган Нип отметил, что у большинства зараженных COVID-19 наблюдаются лишь слабые симптомы, что исключает для них необходимость специального лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Южной Корее выявлен 2931 случай заражения коронавирусом нового типа. Из них большинство приходится на город Тэгу, где очаг эпидемии возник из-за членов одной из сект.

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