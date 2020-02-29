Прая, , 07:24 — REGNUM Решение признать виновными в контрабанде кокаина принял суд Кабо-Верде в отношении 11 российских моряков, задержанных в феврале 2019 года, 28 февраля сообщает Reuters.

В качестве наказания суд приговорил их к тюремному наказанию. Капитан судна получил 12 лет, а остальные члены команды — по 10 лет тюрьмы. При этом, с всех было снято обвинение в организации преступного сообщества. Командир корабля заявил на заседании, что наркотики на борт потребовал взять хозяин судна. По его словам, никто, кроме него на борту, не знал о незаконном грузе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 года власти Кабо-Верде задержали с судно ESER, следовавшее из Панамы в марокканский порт Танжер. Информация о грузе на борту поступилА от правоохранительных органов ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Просьб о помощи от задержанных в Кабо-Верде российских моряков не поступало