Токио, , 07:39 — REGNUM В Японии общее число заболевших в результате заражения коронавирусом достигло 940 человек, включая больных с круизного лайнера Diamond Princess. Об этом 29 февраля сообщает телеканал NHK.

В течение последних суток коронавирус был обнаружен у 21 человека, в том числе впервые — в префектурах Коти, Мияги и Ниигата. Всего же заражённые вирусом нового вида выявлены в 23 префектурах Японии из 47.

Если исключить 705 случаев болезни, возникших на борту судна Diamond Princess, стоящем на карантине в порту Иокогамы, то наибольшее число инфицированных выявлено на Хоккайдо — 66 человек. В Токио, находящемся на втором месте, в больницы помещены 36 заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Японии произошёл пятый случай смерти от коронавируса.

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