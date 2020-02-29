Париж, , 07:05 — REGNUM Обнаружение новых случаев заболевания коронавирусом во Франции привело к закрытию на карантин военной базы Крей на севере страны, 29 февраля сообщила на своей странице в Twitter французский министр обороны Флоранс Парли.

По словам министра, принято решение отменить все групповые мероприятия и ограничить перемещение военнослужащих с базы и обратно. Она отметила, что в настоящее время на территории объекта ведется «эпидемиологическое расследование».

Как сообщало ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом во Франции за последние сутки выросло на 19 и достигло 57 человек.

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