Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Всего один пациент с заражением коронавирусом нового типа находится в больнице, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает агентство Reuters.

«Во всех случаях за людьми ухаживают и предпринимают необходимые меры», — заявил он на пресс-конференции.

При этом Пенс отметил, что хоть число зараженных COVID-19 в США составляет несколько десятков, госпитализирован в настоящее время только один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы к худшему сценарию развития ситуации с распространением коронавируса в стране. При этом американский лидер подчеркнул, что власти делают все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции.

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