Москва, , 06:40 — REGNUM В субботу, 29 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, утром гололедица. Температура воздуха +2… +4 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 1 марта в Москве будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица, −5… −3 °С.

Ветер западный (ночью юго-западный, южный) 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В регионе в связи с порывистым ветром и гололедицей объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −1… +4 °С днём и −8… −3 °С ночью.

В воскресенье, 1 марта, днём в столице ожидается +3… +5 °С. По области +1… +6 °С. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С.