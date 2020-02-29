Нефтеюганск, Югра, , 06:26 — REGNUM Прокуратура ХМАО возложила на администрацию Нефтеюганска и АО «Юганскводоканал» обязанность по обеспечению населения города питьевой водой надлежащего качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что АО «Юганскводоканал» осуществляет водозабор из скважин, затем вода проходит очистку через станцию обезжелезивания и лишь потом поступает в город.

Установлено, что модернизированная в 2013—2018 годах станция обезжелезивания не обеспечивает очистку воды до нормативных показателей. Качество поступающей в Нефтеюганск воды остаётся неудовлетворительным по содержанию железа, аммиака, цветности.

Прокуратурой было направлено в суд исковое заявление о возложении на администрацию Нефтеюганска и АО «Юганскводоканал» обязанности устранить выявленные нарушения. Суд с требованиями надзорного ведомства согласился.

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