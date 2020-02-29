Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Власти США готовы к худшему сценарию распространения коронавируса, но рассчитывают на то, что он не воплотится в реальность, заявил американский президент Дональд Трамп 28 февраля, в ходе выступления в штате Южная Каролина.

Трамп рассказал о решительных действиях, которые предпринял Вашингтон, чтобы не дать инфекции распространиться. При этом, Трамп обвинил СМИ в «создании истерии» вокруг ситуации, а американскую демпартию в политизации данной темы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля претендент на пост президента США Берни Сандерс оценил как «омерзительный» план по борьбе с коронавирусом, предложенный Дональдом Трампом.

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