Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в США достигло 62 человек, 28 февраля сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

12 из них ранее прибыли в США из загранпоездок, а 44 — являются эвакуированными пассажирами круизного лайнера Diamond Princess.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены разработать до пяти видов вакцин против коронавируса. На эти нужды планируется потратить до $2,5 млрд.

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