Красногорск, , 04:52 — REGNUM Пятая всероссийская научно-практическая конференция памяти Героя Советского Союза доктора военных наук профессора Дмитрия Михайловича Карбышева стартовала 28 февраля в Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск имени Д. М. Карбышева МО РФ в подмосковном Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В 2020 году конференция посвящена 75-летию Великой Победы.

В первый день конференции в институте состоялось торжественное открытие, после чего началась рабочая программа, включающая выступления лекторов открытой образовательной площадки и доклады участников. Темы выступлений охватывали диапазон от изучения масштабов урона населенным пунктам от фашистских бомбёжек по фотопланам местности времён войны до создания 3D-моделей образцов амуниции военнослужащих РККА.

Также было рассказано о малоизвестных страницах биографии Карбышева. О своей работе сообщили представители Межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы», в котором участвует около 20 тысяч человек.

В конференции участвуют более 40 человек практически из всех военных округов России.