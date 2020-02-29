Москва, , 04:19 — REGNUM Детальную информацию о причинах гибели пациента, скончавшегося в Китае от нового заболевания, может дать только дальнейшее исследование тела, сообщила 28 февраля член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

По словам, эксперта, пока неясно где человек заразился коронавирирусом нового типа COVID-2019, и как связан инфаркт мозга — причина госпитализации пациента — с утверждениями о гибели от пневмонии.

«Инфаркт мозга является одной из основных причин смерти людей. Смертность от инфаркта мозга занимает второе место после смертности от ишемической болезни сердца», — цитирует «Российска газета» Кусайко.

Как сообщало ИА REGNUM, патологоанатомической экспертизе подвергли тело 85-летнего мужчины, госпитализированного в Ухане с множественным инфарктом мозга. Он предположительно стал первой жертвой коронавирируса нового типа COVID-2019.

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