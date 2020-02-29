Красноярск, , 04:10 — REGNUM В субботу, 29 февраля, в Красноярске будет облачно, небольшие осадки, температура воздуха −1… +1 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 8:00 на Театральной площади было — 3 °C.

Ночью с 29 февраля на 1 марта ожидается до — 12 °C.

Скорость юго-западного, западного ветра — 2−4 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 марта, в Красноярске до — 3 °C днём и до — 15 °C ночью.

В понедельник, 2 марта, в Красноярске ожидается до — 3 °C днём. Ночью до — 9 °C.