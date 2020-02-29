Пекин, , 04:03 — REGNUM Китай готов делиться с Евросоюзом своим опытом по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении китайского представительства при ЕС.

«Китай следит за развитием вспышки заболевания в европейских странах и выражает готовность делиться своим опытом с ЕС для совместного решения проблемы», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована на севере Италии. По последним данным, в этой европейской стране число заболевших достигло 821 человека. Также случаи заражения COVID-19 продолжают фиксироваться и в других странах ЕС.

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